Landesgartenschau Rottweil: Revitalisierung des Neckars beginnt bald

1 Der Neckar in Rottweil wird naturnah gestaltet. Foto: Stadt

Der Neckar in Rottweil wird auf rund 1600 Metern naturnah gestaltet. Das Regierungspräsidium Freiburg wird das Projekt im Rahmen einer Infoveranstaltung mit der Stadt Rottweil am Dienstag, 2. Juli, öffentlich vorstellen.









Die Stadt Rottweil richtet im Jahr 2028 die Landesgartenschau aus. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Maßnahmen am Neckar. Diese Planungen nahm der im Regierungspräsidium (RP) angesiedelte Landesbetrieb Gewässer zum Anlass, gewässerökologische Aufwertungen am Neckar in Angriff zu nehmen, um damit die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen.