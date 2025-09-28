Landesgartenschau Rottweil: Parkgebühren und Steuern – die Kosten trägt die Allgemeinheit

Die Landesgartenschau mag ein schönes Projekt sein, meinen die Rottweiler Leser Marianne und Manfred Burgbacher. Doch einiges stößt ihnen sehr sauer auf.
Für die Landesgartenschau tut man alles. Bei der Führung mit dem Gemeinderat betont OB Ruf, man gehe behutsam mit dem Baumbestand im Stadtgraben um. Doch wie sieht die Realität im Umland aus? Im Bettlinsbad-Wald ist derzeit wieder einmal der Vollernter im Gange. Bäume werden schonungslos abgeholzt, Schneisen in den Wald geschlagen und tiefe Spuren in den Waldboden gefahren. Von Rücksicht auf die Natur kann hier keine Rede sein.