Landesgartenschau Rottweil: Parkgebühren und Steuern – die Kosten trägt die Allgemeinheit

Die Landesgartenschau mag ein schönes Projekt sein, meinen die Rottweiler Leser Marianne und Manfred Burgbacher. Doch einiges stößt ihnen sehr sauer auf.

Für die Landesgartenschau tut man alles. Bei der Führung mit dem Gemeinderat betont OB Ruf, man gehe behutsam mit dem Baumbestand im Stadtgraben um. Doch wie sieht die Realität im Umland aus? Im Bettlinsbad-Wald ist derzeit wieder einmal der Vollernter im Gange. Bäume werden schonungslos abgeholzt, Schneisen in den Wald geschlagen und tiefe Spuren in den Waldboden gefahren. Von Rücksicht auf die Natur kann hier keine Rede sein.

Die Landesgartenschau mag ein sehr schönes, bereicherndes Projekt für Rottweil sein. Doch wir fragen uns auch: Wer bezahlt das alles? Ja, Fördergelder von Bund und Land sind ein großes Hilfsmittel und sehr verlockend. Doch die zusätzlichen Kosten in Millionenhöhe sind trotzdem noch da und verschwinden nicht von selbst.

Und etliche der jetzigen Investitionen (oder eher Konsumgüter?) bringen unweigerlich Folgekosten für Pflege, Instandhaltung und Betrieb auf Jahre und Jahrzehnte hinaus mit sich.

Kommt der Geldsegen?

Wer diese Kosten trägt? Am Ende trägt sie die Allgemeinheit. In Ansätzen lässt sich das doch schon an einigen Punkten erkennen, siehe Parkgebühren und angehobene Steuersätze. Und welche Kommune jammert derzeit nicht wegen Geldmangel und überlegt sich, wie die laufenden Verpflichtungen zu leisten sind?

Und ob die angestrebten Touristenströme den erhofften Geldsegen mitbringen und den Wohlfühlfaktor für die Rottweiler Bürger erhöhen? Ist es überhaupt im Sinne der Rottweiler Einwohner, auf der einen Seite Millionen „zu vergraben“, wo auf der anderen Seite ansässige Vereine und Institutionen um Groschen betteln müssen?

Tourismus ist nicht alles

Unser Wunsch für die Zukunft von Rottweil: Stadt und Umfeld gleich behandeln. Die Natur im Umland ist unseres Erachtens genauso viel wert wie die Natur in der Stadt. Tourismus ist nicht alles, das Fundament von Rottweil sind seine Bürger.

Deshalb wünschen wir uns, dass die Menschen und Einrichtungen, ob in der Stadt oder in den Außenbereichen mit ihren Bedürfnissen gehört und gesehen werden. Nur so kann ein starkes Miteinander wachsen und ein lebendiges, gemeinsames und naturverbundenes Rottweil entstehen.

