Landesgartenschau Rottweil: Hängebrücke-Spezialisten mit Schreitbagger in neuer Mission

Ein weiterer Schritt in Richtung Landesgartenschau in Rottweil: Der Bau des Rampenwegs am Stadtgrabenhang hat begonnen. Im Einsatz sind die Hängebrücke-Spezialisten.
Im Stadtgraben geht es voran: Bereits seit Januar laufen die Erdarbeiten zur Neugestaltung, nun ist zusätzlich ein sogenannter Schreitbagger unterwegs. Ziel ist die Erstellung des sogenannten Rampenwegs. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis April dauern. Mit der Ausführung ist die Spezialtiefbaufirma HTB aus Österreich beauftragt, die in Rottweil durch den Bau der Hängebrücke bereits bestens bekannt ist. Die Vergabe erfolgte dabei im Bereich Tiefbau der Stadt Rottweil.