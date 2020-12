Landesgartenschau in Rottweil Neckar: Schlechte Wasserqualität gibt Grünen zu denken

Lesen Sie auch: Corona-Finanzkrise trifft auch Landesgartenschau

So könne laut dem Schweizer Bundesamt für Umwelt in den dortigen Seen und Flüssen "fast überall bedenkenlos gebadet werden". Auch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie sollte am Oberen Neckar und seinen Nebenflüssen den Ehrgeiz zur Verbesserung der Wasserqualität weiter anspornen. Diese verlangt, dass auch Flüsse bis zum Jahr 2027 einen "guten Zustand" erreicht haben. Die Grünen wundern sich, dass der ökologische Zustand eines so landschaftsprägenden Flusses wie dem Neckar kein sonderliches Thema in der Öffentlichkeit ist, während selbst kleinräumige Eingriffe in den Naturhaushalt Aufreger sind.