Landesgartenschau in Rottweil: Gibt der Ausschuss grünes Licht für Rottweiler Wein?

Landesgartenschau in Rottweil

1 Besucher der Landesgartenschau ebenso wie generell Spaziergänger sollen mit den Weinbergen auf den ehemaligen Rottweiler Weinbau aufmerksam gemacht werden. Foto: Nädele

Weinbau in Rottweil? Das gab es vom 13. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Nun könnten die Stadt und der Verein CIVINIS hier zur Landesgartenschau ein neues Kapital aufschlagen. Doch es gibt nicht nur Zustimmung.









Link kopiert



Zur Landesgartenschau will die Stadt Rottweil für die Besucher Besonderes bieten. Ein Baustein dabei sollen zwei Weinberge sein, die am Höllenstein und am Schwarzen Felsen entstehen sollen. Die Idee im Februar im Zusammenhang mit der Haushaltsplanberatung publik wurde, traf das Vorhaben mitunter auf Kritik. Die Frage, ob ein alter Walnussbaum trotzdem erhalten werden kann, sorgte für Diskussionen.