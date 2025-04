1 Christian Ruf, Landesgartenschau-Geschäftsführerin Annette Stoll-Zeitler und Micha Sonnenfroh pflanzen im Stadtgraben eine Rot-Eiche. Foto: Stadt Rottweil/Hermann

Ein besonderes Baumexemplar wurde im Stadtgraben gepflanzt.









Link kopiert



Weitere Rot-Eichen werden am Spielplatz am Nägelesgraben, im Grünzug am Hochturm und am Hang im Unteren Stadtgraben gesetzt.