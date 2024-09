Landesgartenschau in Rottweil: Die Lkw rollen – Göllsdorf ist von den baulichen Maßnahmen betroffen

Landesgartenschau in Rottweil

1 Auf der grünen Wiese wird auf der Hochebene ein Baustellenstandort eingerichtet. Foto: Schmidt

Zwischen der Böhringer Steig und der Balinger Straße kreisen die Lastwagen zur Bundesstraße. Der erste Bauabschnitt zur Revitalisierung des Neckars hat begonnen.









Der Ortschaftsrat Göllsdorf tagte zum ersten Mal in neuer Besetzung. „Noch ein wenig gewöhnungsbedürftig“, schmunzelte Reiner Hils über seine neue Rolle als Ortsvorsteher und dankte noch einmal, für das in ihn gesetzte Vertrauen: „Wir werden das gut miteinander schaffen“. Sein Gruß galt auch Bürgermeisterin Ines Gaehn, die als Geschäftsführerin der Landesgartenschau gGmbH gemeinsam mit Daniel Zielfeld vom Planungsbüro 365 Grad den ersten Bauabschnitt am Neckar vorstellte.