Landesgartenschau in Rottweil

1 Bereits während der Bewerbung für die Landesgartenschau 2028 in Rottweil konnten Bürger Ideen besteuern. Jetzt haben drei die Chance, am Preisgericht teilzunehmen. Foto: Graner

Für die Landesgartenschau 2028 lobt die Stadt Rottweil einen Architektenwettbewerb aus. Im Preisgericht sind auch drei Plätze für Bürger vorgesehen. Bewerbungen sind ab sofort bis 6. Oktober möglich.















Rottweil - "Bereits bei der Bewerbung um die Landesgartenschau haben wir auf eine breite Bürgerbeteiligung gesetzt. Dieses Erfolgsmodell wollen wir auch jetzt beibehalten, wenn es um die konkrete Ausgestaltung der Landesgartenschau geht", so Oberbürgermeister Ralf Broß.

Der Wettbewerb für das Kerngebiet besteht aus einem landschaftsarchitektonischen und einem städtebaulichen Teil. Als Grundlage dienen dabei die Bewerbung von 2017 unter dem Motto "Höher.Grüner.Weiter." sowie der daraus entwickelte Rahmenplan. Die landschaftsarchitektonische Planung umfasst die Neckarwiesen unterhalb der historischen Innenstadt, mehrere Bahngleise sowie Teile des Stadtgrabens. Bestandteil ist auch eine barrierefreie Anbindung des Bahnhofes und des Neckartals an die historische Innenstadt. Weiterhin ist die naturnahe Umgestaltung des Neckars zwischen Prim-Mündung und Schindelbrücke In der Au Gegenstand. Der zweite Teil beinhaltet ein erstes städtebauliches Konzept zur Entwicklung des bisherigen ENRW-Geländes. Ziel ist es, eine Aufwertung der Freibereiche entlang des Neckars sowie neue Wegeverbindungen zu schaffen. "Gerade mit Blick auf den Klimawandel brauchen wir wohnortnahe Erholungsräume. Außerdem steigern wir die Aufenthaltsqualität für alle Generationen und stärken so nicht zuletzt unsere historische Innenstadt als Wohnquartier", sagt Broß.

Der Wettbewerb wird von einem Preisgericht begleitet. Die Stadt Rottweil sucht nun drei Bürger, die sich als Sachverständige beteiligen möchten. Interessenten sollten in Rottweil wohnen, gut über Rottweil Bescheid wissen, Zeit und Motivation für den Planungsprozess mitbringen und bereit sein, bei der Durchführung des Wettbewerbs mitzuwirken. Aus allen Bewerbungen werden drei Bürger ausgelost.

Außerdem können alle Teilnehmer zehn mal zwei Karten für die Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein gewinnen. n Anmeldeformulare stehen auf www.rw2028.de zum Download bereit und sind in der Infothek im Alten Rathaus erhältlich.