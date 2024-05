Einblicke in den aktuellen Planungsstand der Landesgartenschau 2028 bietet einen Rundgang mit Oberbürgermeister Christian Ruf am Samstag, 8. Juni, ab 14 Uhr.

Nachdem die öffentlichen Landesgartenschaurundgänge im vergangenen Jahr sehr gut besucht waren, lädt der Oberbürgermeister nun erneut ein, vor Ort zu gehen.

„Die Planungen für unsere Landesgartenschau in Rottweil mit all ihren vielfältigen Bausteinen, kann man am besten bei einem Spaziergang durch das Gelände verstehen“, lädt OB Christian Ruf alle Interessierten zum Rundgang ein.

Treffpunkt ist bei der Konzertmuschel

Die Stadtverwaltung entwickelt gemeinsam mit dem Architekturbüro, das den Wettbewerb zur Landesgartenschauplanung für sich entschieden hat, die Planungen kontinuierlich weiter.

Treffpunkt ist im Stadtgraben bei der Konzertmuschel. Von dort geht es zum Startpunkt der Landesgartenschau-Brücke. Mit der Entscheidung des Architekturwettbewerbs zur Großen Gartenschaubrücke wurde im März ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Landesgartenschau erreicht. Diese wird von der historischen Innenstadt hinüber auf die andere Neckarseite zum bisherigen Unternehmenssitz der ENRW führen.

Dort geht die Führung mit Erläuterungen zur Zukunft des Geländes weiter, wenn die ENRW ihren Betrieb nach Neufra verlegt haben wird.

Erste Maßnahmen am Neckar

Im Anschluss können erste Maßnahmen am Neckar gezeigt werden, der bis zur Landesgartenschau wieder in einer natürlichen Form durch das Tal fließen soll. Hierzu nehmen auch Vertreter des Landesbetriebes Gewässer vom Regierungspräsidium Freiburg teil.

Für die Führung sind gut zwei Stunden Zeit einzuplanen. Weitere Rundgänge sind für den Herbst geplant. Anmelden kann man sich über die Touristinformation unter tourist-information@rottweil.de oder telefonisch unter 0741/49 42 80. Bei hoher Nachfrage wird es Zusatztermine geben.