Unter dem Motto „Rottweil blüht auf“ lädt die Stadt Rottweil am Dienstag, 3. Juni, zum Tag für Ehrenamtliche ein. Diesmal steht die Veranstaltung ganz im Zeichen der Landesgartenschau 2028.

Der Ehrenamtstag bietet die Gelegenheit, erste Eindrücke vor Ort zu gewinnen, sich über den aktuellen Stand der Planungen zu informieren und die Vorfreude auf das große Ereignis gemeinsam zu teilen.

Lesen Sie auch

„Mit den Tag für Ehrenamtliche wollen wir uns für das vielfältige, freiwillige Engagement bedanken, das für das gesellschaftliche Miteinander in Rottweil und den Ortsteilen unverzichtbar ist“, so Oberbürgermeister Christian Ruf in der Einladung. „Sie bringen Zeit, Motivation und Ausdauer mit und leisten damit einen wertvollen Beitrag für unsere Stadtgesellschaft, und dafür wollen wir uns unter anderem mit spannenden Einblicken in die Baustellen der Landesgartenschau bedanken“, so Ruf weiter.

Ein geführter Spaziergang

Das Programm beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück und der Möglichkeit zum Austausch. Anschließend wird ein geführter Spaziergang über das Gelände der Landesgartenschau angeboten – geleitet von den beiden Geschäftsführerinnen, Bürgermeisterin Ines Gaehn und Annette Stoll-Zeitler von bwgrün.

Da die Führung längere Wegstrecken umfasst, richtet sie sich an Personen, die gut zu Fuß sind. Für alle, die körperlich eingeschränkt sind oder nicht am Spaziergang teilnehmen möchten, wird parallel ein Vortrag im Kapuziner angeboten.

Als weiteres Angebot gibt es den preisgekrönte Dokumentarfilm „Das Erbe der Menschheit“ im Agenda-Kino, begleitet vom Referenten Raymund Holzer mit anschließender Diskussionsrunde.

Ein gemeinsames Mittagessen

Ein gemeinsames Mittagessen sowie ein Nachmittagsprogramm, das sich an den Angeboten des Vormittags orientiert, folgen. Den Abschluss bildet ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Mehrgenerationenhaus Rottweil.

Der Ehrenamtstag bietet Teilnehmern Gelegenheit, sich mit anderen freiwillig Engagierten zu vernetzen, Erfahrungen zu teilen und neue Impulse für ihre Tätigkeit mitzunehmen. Die Stadt freut sich auf einen inspirierenden Tag des Austauschs und der Wertschätzung.

Verbindliche Anmeldungen bis 20. Mai sind über ein Formular möglich, das in der Infothek im Alten Rathaus ausliegt. Rückfragen beantwortet das Ehrenamtsbüro der Stadt unter Telefon 0741/49 42 25 oder per E-Mail an sylvia.merz-vogt@rottweil.de.