Landesförderung: Fast drei Millionen Euro gehen an Schulen in Lahr und Seelbach
Am Geroldsecker Bildungszentrum wird derzeit gebaut. Das Foto stammt aus dem April 2025. Foto: Dach

Das Seelbacher Bildungszentrum erhält rund eine Million Euro aus Stuttgart. Die Gewerbliche Schule Lahr bekommt sogar rund 1,9 Millionen.

Mit einem Bau- und Sanierungsprogramm hilft die Landesregierung Schulen, ihre Gebäude, Heizungen oder Technik zu erneuern und für den Ganztagsbetrieb auszubauen. Das geht aus einer Pressemitteilung aus dem Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten und Staatssekretärin Sandra Boser (Grüne)hervor. Das Bildungszentrum in Seelbach profitiert demnach: Es erhält im Rahmen der Landesförderung für die Schulbausanierung rund eine Million Euro. Die Gewerbliche Schule Lahr darf sich ebenfalls über finanzielle Unterstützung vom Land im Rahmen der Schulbausanierung freuen, sie erhält rund 1,9 Millionen Euro. Landesweit unterstützt das Land 199 Schulbauprojekte mit 468 Millionen Euro.

 

„Der Sanierungsbedarf ist an vielen Schulen groß. Fenster und Dächer müssen renoviert, Datenleitungen gelegt, Schultoiletten saniert, Heizungen erneuert oder in Barrierefreiheit und Wärmedämmung investiert werden. Je besser die Energieeffizienz der Gebäude ist, desto mehr sparen die Schulträger bei den Energiekosten. Die Landesregierung bekennt sich ganz klar dazu, die Kommunen bei Sanierungen und Erweiterungen zu unterstützen und die Gebäude fit für die Zukunft zu machen“, wird Boser zitiert.

„Außerdem braucht es vor allem für den Ganztagsbetrieb an Grundschulen zusätzliche Räume. Wir wollen, dass sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte gute Bedingungen vorfinden, damit sie gut und gerne gemeinsam lernen können. Eine Schule ist mehr als vier Wände, sie ist Lern- und Lebensraum zugleich. Das Förderprogramm ist eine echte Investition in gute Bildung“, wird Landtagsabgeordnete und Ministerin Marion Gentges (CDU) in der Mitteilung zitiert.

