Landesförderung: Fast drei Millionen Euro gehen an Schulen in Lahr und Seelbach

1 Am Geroldsecker Bildungszentrum wird derzeit gebaut. Das Foto stammt aus dem April 2025. Foto: Dach Das Seelbacher Bildungszentrum erhält rund eine Million Euro aus Stuttgart. Die Gewerbliche Schule Lahr bekommt sogar rund 1,9 Millionen.







Mit einem Bau- und Sanierungsprogramm hilft die Landesregierung Schulen, ihre Gebäude, Heizungen oder Technik zu erneuern und für den Ganztagsbetrieb auszubauen. Das geht aus einer Pressemitteilung aus dem Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten und Staatssekretärin Sandra Boser (Grüne)hervor. Das Bildungszentrum in Seelbach profitiert demnach: Es erhält im Rahmen der Landesförderung für die Schulbausanierung rund eine Million Euro. Die Gewerbliche Schule Lahr darf sich ebenfalls über finanzielle Unterstützung vom Land im Rahmen der Schulbausanierung freuen, sie erhält rund 1,9 Millionen Euro. Landesweit unterstützt das Land 199 Schulbauprojekte mit 468 Millionen Euro.