Landesfinale in Sinsheim: Die besten Fußballerinnen im Ländle kommen aus Eschbronn

1 Hoher Besuch: Bürgermeister Franz Moser (rechts) überreichten den Landesfinal-Siegerinnen T-Shirts und gratulierte im Namen der Gemeinde Eschbronn. Foto: Schule Die Fußball-Mädchenmannschaft der Grundschule Eschbronn war bei „Jugend trainiert für Olympia“ sehr erfolgreich. Nun sind sie die besten des Landes.







Acht talentierte Fußballspielerinnen der Grundschule Eschbronn haben kurz vor den Sommerferien in Sinsheim das Landesfinale im Fußball in der Klasse WK-5 Mädchen „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ gewonnen. „Bereits im ersten Turnier in der heimischen Mühlbachhalle anfang April war klar, diese Mädels sind nicht aufzuhalten“, berichtet die Schule in einer Mitteilung.