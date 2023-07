Das Motorenknattern und die Glocken hörte man bereits, als die Autos noch nicht zu sehen waren. Mit etwas Verspätung rollte der Konvoi, bestehend aus zehn alten Feuerwehrautos samt Insassen in historischen Uniformen, auf den Lahrer Rathausplatz ein. Zum diesjährigen Landesfeuerwehrtag in Kehl machten sich die Oldtimer auf den Weg durch die Ortenau zur Oldtimerrundfahrt unter dem Motto „Nostalgie in Rot“. Zuvor hielten die Fahrzeuge bereits in Ettenheim und wurden auch dort von zahlreichen Besuchern bestaunt.

Nachdem die Fahrzeuge auf dem Rathausplatz verteilt waren, dauerte es nicht lange, ehe sich die Lahrer um die parkenden Autos tummelten. Auch eine Kindergartengruppe nutze die Gelegenheit für einen Ausflug und erkundete die Feuerwehrautos. Die Kameraden gaben zudem den Interessierten Auskunft über ihre historischen Fahrzeuge.

Ältestes Auto ist 100 Jahre alt

Das älteste der anwesenden Fahrzeugen ist Baujahr 1923. Das Löschfahrzeug mit einer Holzdrehleiter war von 1925 bis 1965 im Einsatz bei der Feuerwehr in Engen. Was es für die Kameraden bedeutet, bei einer solchen Ausfahrt dabei zu sein, verdeutlicht Stefan Rath von der Feuerwehr Engen. „Ich habe die Zeugnisübergabe meiner Tochter abgesagt, um hier dabei sein zu können“, erklärt Rath. Seine Tochter bekomme zwar nicht allzu oft Abschlusszeugnisse, aber das Landesfeuerwehrfest sei ja bekanntlich auch nur alle fünf Jahre.

Ein weiterer Höhepunkt für die vielen, vor allem jungen Besucher, war, dass sie die alten Autos sogar besteigen durften und so manche Feuerwehrglocke erklingen lassen konnten. Aber auch die älteren der Besucher zückten Kameras und Handys, um die „roten Zeitzeugen“ bildlich festzuhalten.

Landesfeuerwehrfest in Kehl

Der „rote Konvoi“ fährt am Donnerstag verschiedene Ziele in der Ortenau an und steht von Freitag bis Sonntag in Kehl am Kulturhaus. Das komplette Programm des Landesfeuerwehrtags in Kehl gibt es im Internet unter www.landesfeuerwehrtag-bw.de.