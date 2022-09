1 Zwei Tage lang ist in der Offenburger Innenstadt einiges geboten: Auf vier Bühnen treten Musiker auf, der Landesfestumzug führt am Sonntag entlang der Hauptstraße und im Museum im Ritterhaus gibt es eine Sonderausstellung zu Deutschen aus Russland. Foto: Stadt Offenburg

Trachtenumzug, Live-Musik und Kultur – das Finale der Heimattage in Offenburg bietet am Wochenende ein volles Programm. Höhepunkt wird der Festumzug am Sonntag durch die Innenstadt. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist dabei.















Offenburg - Fans von Trachten und Brauchtum sollen ab dem heutigen Samstag beim großen Landesfest in Offenburg voll auf ihre Kosten kommen. Der Eintritt ist überall frei. Über das gesamte Festlände – quasi die gesamte Innenstadt – sind Essensstände verteilt. Traditionelle Programmpunkte wie Landesfestumzug, Bieranstich und Zapfenstreich werden durch Rock- und Pop-Konzerte, Kunstaktionen und Mitmach-Angebote ergänzt, informiert die Stadt.

Landesfestumzug: Der Landesfestumzug beginnt am Sonntag um 14 Uhr mit einem Kanonenschuss der Hecker-Gruppe Offenburg. Anschließend ziehen mehr als 70 Gruppen – Trachtengruppen, Fanfarenzüge, Reiterstaffeln und Festwagen – am Rée-Carré vorbei durch die Hauptstraße Richtung historischem Rathaus. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist mit von der Partie. Ab 16 Uhr findet auf der Rathausbühne die Fahnenübergabe an die Heimattage-Nachfolgestadt Biberach an der Riss statt.

Großer Zapfenstreich: Am Samstag ab 19.30 Uhr werden Bürgerwehren aus Baden und Württemberg zum Großen Zapfenstreich auf dem Kulturforum erwartet. Etwa 600 Mitwirkende würdigen mit dem musikalischen Zeremoniell das Land.

Rathausbühne: Ab 13 Uhr präsentieren sich die Tanzschule "The School" und weitere Gruppen auf der Bühne am historischen Rathaus. Trachtenverbände aus ganzen Land laden ab 16 Uhr zum Trachtennachmittag mit Gesang und Mundart ein. Höhepunkt am Samstag ist die Westernhagen-Show ab 21 Uhr. Die Stadtkapelle Offenburg spielt am Sonntag ab 11 Uhr. Ab 12 Uhr folgt die Band "Mainstreet", kurz unterbrochen um 13 Uhr vom Freiheitschor der Stadt. "Mainstreet" sorgt nach dem großen Festumzug ab 16.30 Uhr weiter für Stimmung.

Museumsbühne: Das Programm auf der Bühne beim Museum im Ritterhaus steht im Zeichen der Mundart. Ab Samstag, 13 Uhr, spielt "Im Hubbes sini Kumbel" auf. Ab 15 Uhr präsentieren sich dort Kinder- und Jugendgruppen des Vereins Kaleidoskop. Weitere Mundart-Unterhaltung gibt’s ab 18 Uhr mit "Owemärk", bevor um 20.30 Uhr die "Babbel-Band" übernimmt. Am Sonntag geben sich ab 11 Uhr "Im Hubbes sini Kumbel" und ab 15.30 Uhr die "Babbel-Band" nochmals die Ehre. Im Museum selbst gibt es am Samstag von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Programm für Familien: Es locken Bastelangebote, ein Heimat-Test und eine Schreib- und Lesewerkstatt. Zudem lädt die Sonderausstellung "Heimgekehrt? Deutsche aus Russland" ein.

Lindenplatz: Badische Unterhaltung bietet "de Hämme" am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr auf der Bühne am Lindenplatz. Ab 16 Uhr übernimmt an beiden Tagen "Rhinwaldsounds".

Rée-Carré: Die Alphornfreunde Mittlerer Schwarzwald musizieren ab 13 Uhr auf der Bühne am Einkaufszentrum Rée-Carré. Ab 15 Uhr sorgt Marc Sommerfeld, ab 17 Uhr Claudio Esposito und ab 20 Uhr Peter Oehler für Stimmung. Am Sonntag sind ab 12 Uhr "Owemärk" und ab 12.30 Uhr der Gesangsverein Windschläg zu hören.

Um den "Salmen": In der "Lange Straße" und der Kesselgasse finden die Besucher an beiden Tagen zwischen 13 bis 23 Uhr respektive 11 bis 19 Uhr das Freiheitsfest. Das Lager der "Hecker-Gruppe" – die im historischen Gewand die Erinnerung an die badische Revolution 1848/49 wachhält – wird direkt am Salmen aufgeschlagen.

Vincentius-Haus: Im Rahmen des Landesfestes werden Bilder der Offenburger Ehrenbürgerin und Verlegerin Aenne Burda gezeigt. Die Gemälde-Ausstellung kann am Sonntag, 11. September, zwischen 11 und 14 Uhr im Erdgeschoss des Aenne-Burda-Stifts im Vincentius-Haus am Marktplatz besucht werden. Im Innenhof wird Wein vom Weingut Hubert Burda angeboten. Eintritt und Weinverkostung sind kostenlos.