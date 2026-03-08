Landesbauerntag in Bräunlingen: BLHV bezieht deutlich Position zur Mercosur und Co.

Bei einer leidenschaftlichen Podiumsdiskussion begeistern junge Landwirte mit Praxisnähe und Verantwortungsbewusstsein. Dabei haben sie eine Botschaft für die ältere Generation
Rundum begeistert waren die Teilnehmer des Landesbauerntags des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) in der Bräunlinger Stadthalle. Besonders die Podiumsdiskussion, bei der junge Landwirtinnen und Landwirte über ihre Erfahrungen und Perspektiven im Beruf diskutierten, kam bei den Besuchern gut an. Prominenter Gastredner war Holger Hennies, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands und Präsident des Landvolks Niedersachsen.