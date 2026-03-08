Landesbauerntag in Bräunlingen: BLHV bezieht deutlich Position zur Mercosur und Co.

Bei einer leidenschaftlichen Podiumsdiskussion begeistern junge Landwirte mit Praxisnähe und Verantwortungsbewusstsein. Dabei haben sie eine Botschaft für die ältere Generation

Rundum begeistert waren die Teilnehmer des Landesbauerntags des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) in der Bräunlinger Stadthalle. Besonders die Podiumsdiskussion, bei der junge Landwirtinnen und Landwirte über ihre Erfahrungen und Perspektiven im Beruf diskutierten, kam bei den Besuchern gut an. Prominenter Gastredner war Holger Hennies, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands und Präsident des Landvolks Niedersachsen.

Auch BLHV-Präsident Bernhard Bolkart zeigte sich zufrieden: „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung. Neben kritischen Anmerkungen waren auch viele positive Ansätze drin. Letztendlich war eine positive Grundstimmung da. Wir haben sehr viele Berufskolleginnen und Kollegen erreicht. Auch die politische und Verwaltungsseite war sehr gut vertreten, was uns freut und uns Gelegenheit, dorthin bestimmte Botschaften zu setzen.“

Welche Themen beackert der Deutsche Bauernverband?“ Gespannt folgen die Landwirte des BLHV den Ausführungen von Bauernverband-Vizepräsident Holger Hennies. Foto: Lutz Rademacher

Der aktuelle Nahostkonflikt zeige, wie wichtig es sei, in Deutschland eine Ernährungssouveränität, regionale Lieferkettensicherheit zu haben. Und Landwirtschaft sei mehr, als nur Kulturlandschaft zu erhalten, denn sie sei immer mit Lebensmittelerzeugung verbunden.

Landjugend-Vorsitzende Chiara Hauser und Tanja Schächtele vom Präsidium der Landfrauen setzen sich bem Bauerntag des BLHV in Bräunlingen für die Frauen in der Landwirtschaft ein. Foto: Lutz Rademacher

Bürgermeister Micha Bächle stellte in seiner Begrüßung die Rolle der Landwirtschaft in Bräunlingen neben der Industrie heraus. Ministerialdirektorin Isabell Kling unterstrich als Stellvertreterin von Landwirtschaftsminister Hauk die große Wertschätzung des Landes Baden-Württemberg für die Landwirtschaft. Das Land versuche, speziell auch im Baurecht Dinge zu ermöglichen, statt zu verhindern.

„Wir stehen für Mercosur für die Industrie, aber für die Landwirtschaft müssen unsere Standards gesichert werden“, appellierte Bernhard Bolkart in seiner Grundsatzrede.

Holger Hennies, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands, nimmt in Bräunlingen kein Blatt vor den Mund. Foto: Lutz Rademacher

„Wir brauchen Pflanzenschutz“, DBV-Vize Holger Hennies sieht den kompletten Ackerbau gefährdet, wenn die EU nicht ihre Vorgaben in der Schädlingsbekämpfung lockert. Ferner sei eine grundsätzliche Reform des Düngerechts notwendig, denn die Vorgaben in der Stickstoffbilanz würden schon seit drei Jahren unterschritten. Auch mit dem Mindestlohn ging er streng ins Gericht. Aushilfskräfte und Saisonarbeiter seien nicht mehr bezahlbar.

Junge Landwirtinnen und Landwirte stehen heute vor doppelten Herausforderungen. Einerseits wirtschaftliche Unsicherheiten durch steigende Kosten und andererseits wachsende gesellschaftliche Erwartungen an Nachhaltigkeiten, Tierwohl und Regionalität.

Auf der Bühne diskutierten Landwirtschaftstechnikerin Jasmin Schwer (23) aus dem Schwarzwald, Winzermeisterin Magdalena Kiss (23) aus dem Kaiserstuhl, Robin Schönegg aus dem Linzgau (23) sowie Oskar Ketterer aus dem Elztal.

Es wurde deutlich, wie ausgeprägt in der jungen Generation Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und Praxisnähe sind. Sie sind stolz auf ihre Arbeit und ihren Beitrag für Umwelt, Region und Gesellschaft. Ihre Botschaft an die Älteren: „Hört auf unsere Perspektive, lasst uns Verantwortung übernehmen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Wir wollen die Landwirtschaft weiter tragen.“

Zum Abschluss stellten sich Hennies und das BLHV-Präsidium Fragen.

Der Interessenverband

BLHV

Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) mit Sitz in Freiburg vertritt seit 1946 in Südbaden die Interessen der Landwirte und Winzer im Haupt- und Nebenerwerb. Er ist ordentliches Mitglied im Deutschen Bauernverband. Sieben Bezirksgeschäftstellen bieten den Mitgliedern kompetente Beratung für die Betriebsentwicklung oder Unterstützung in berufsständischen Angelegenheiten. Das 2004 gegründete BLHV-Bildungswerk bietet ein breitgefächertes Vortrags- und Seminarprogramm an. Vorsitzender ist seit 2021 Bernhard Bolkart aus Schonach.