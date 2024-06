1 Einige Mercedes-Führungskräfte versuchen, alle Möglichkeiten auszuspielen, um nicht schlechter behandelt zu werden als vergleichbare Kolleginnen und Kollegen. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Eine Führungskraft ist mit ihrer Klage gegen Mercedes-Benz auch vor dem Landesarbeitsgericht großteils erfolgreich. Der Automobilhersteller wird verpflichtet, eine hohe Summe zu erstatten. Derzeit schwelen noch weitere Verfahren.









Mercedes-Benz und Daimler Truck sehen sich gehäuft Gerichtsverfahren gegenüber, in denen Beschäftigte auf Entgeltgleichheit klagen. Es sind nicht nur Frauen, die sich bei gleichwertiger Arbeit beim Gehalt benachteiligt fühlen und Ansprüche nach dem Entgelttransparenzgesetz geltend machen. Am Mittwoch gab es ein Urteil bereits in zweiter Instanz – demnach muss Mercedes-Benz einer weiblichen Führungskraft insgesamt etwa 54 000 Euro erstatten.