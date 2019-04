Landesamt warnt Feuer in alten Kirchen auch bei uns möglich

Esslingen - Ein Brand wie in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist nach Einschätzung des Landesamts für Denkmalpflege auch in den jahrhundertealten Kirchen in Baden-Württemberg nicht auszuschließen. "Was in Paris passiert ist, lässt sich, wenn man ehrlich ist, nirgends ausschließen", sagte der Amtspräsident Claus Wolf am Dienstag in Esslingen.