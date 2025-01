Landesamt für Besoldung und Versorgung: Beihilfe: Unmut der Beamten wird erhört

1 Das Landesamt für Besoldung in Fellbach steht in der Kritik. Bis zur Erstattung einer Arztrechnung müssen sich Beamte und Pensionäre teils viele Wochen gedulden. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Um der Entrüstung über die schleppende Bearbeitung von Beihilfeanträgen etwas entgegenzusetzen, hat das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) eine Abschlagszahlung eingeführt. Aus Verbandssicht reicht dies aber nicht aus.









Seit vielen Monaten baut sich immenser Unmut bei Beamten und Pensionären im Land auf, die für teure Arztrechnungen und Medikamente in Vorleistung gehen müssen. Etliche Betroffene drücken ihren Groll auch in Zuschriften an unsere Zeitung aus. Zielscheibe der Kritik ist das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) mit Sitz in Fellbach, das mit der Bearbeitung der Beihilfeanträge nicht hinterher kommt. So dauert es zwei Monate, bis die Erstattung auf dem Konto der (früheren) Staatsdiener landet.