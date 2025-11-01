Land will vereinfachen: Wie Calw Bürokratie abbauen möchte

Wohl nichts trifft in diesem Land auf so viel Zustimmung, wie die Forderung, Bürokratie abzubauen. Denn wer einmal ein Haus gebaut, seine Steuererklärung selbst gemacht oder eine Gemeinderatssitzung besucht hat, der weiß, wie viele Gesetze, Verordnungen und Vorschriften das Leben in diesem Land regeln. Auch wenn der ganz große Wurf bisher ausgeblieben ist, ein paar Erfolge gibt es im Bürokratieabbau, zum Beispiel die Reform der Landesbauordnung. Wird ein vollständig eingereichter Bauantrag nicht innerhalb von drei Monaten bearbeitet, gilt er als genehmigt.

Regelungsbefreiungsgesetz Ein anderer Vorstoß ist das kommunale Regelungsbefreiungsgesetz des Landes Baden-Württemberg, das erst am 21. Oktober in Kraft trat. Ziel des Gesetzes sei es, neue Maßnahmen zum Bürokratieabbau zu erproben und erfolgreiche Modelle für eine landesweite Übernahme zu prüfen, schreibt das Landesinnenministerium auf seiner Homepage. „Zu diesem Zweck lässt das Gesetz für einen begrenzten Zeitraum Abweichungen von landesrechtlichen Regelungen zu, um den Kommunen die Erprobung neuer Lösungen bei der Aufgabenerledigung zu ermöglichen“, steht dort.

Auf Antrag können sich die Kommunen also probehalber von Vorschriften des Landes befreien lassen. Und auch bei der Umsetzung dieses Gesetzes will das Land Bürokratie vermeiden. Das Prinzip gleicht dem bei Bauanträgen. „Sollte das zuständige Ministerium über einen vollständigen Antrag innerhalb von drei Monaten ab Vollständigkeit des Antrags keine Entscheidung treffen, gilt die Genehmigung für die beantragte Dauer als erteilt“, so das Innenministerium.

Weniger Nachweispflichten

„Das lassen wir uns nicht zweimal sagen“, meinte Oberbürgermeister Florian Kling jüngst im Gemeinderat. Die Verwaltung habe bereits zwei Anträge fertig, weitere seien „in der Pipeline“. Ein Antrag betrifft die Nachweispflichten der Kommune beim Erhalt von Fördergeldern des Landes. Man wolle einen Verzicht auf diese Pflicht, so Kling. Stattdessen sollten nur stichprobenartige Prüfungen stattfinden. Diesen Antrag stelle Calw gemeinsam mit dem Städtetag Baden-Württemberg. Die Stichprobenprüfungen sollen „schneller gehen, weniger Arbeit machen und Energie für wichtige Aufgaben frei machen“, schreibt der Städtetag dazu auf seiner Homepage.

Waldwege für Radfahrer

Ein weiterer Vorstoß der Stadt Calw betrifft das Landeswaldgesetz, genauer den dritten Absatz des Paragrafen 37. Dieser Passus verbietet das Radfahren auf Waldwegen die unter zwei Metern breit sind. Davon will sich die Stadt befreien lassen. „Wir planen seit fünf Jahren eine Mountainbike-Runde um Calw“, so Kling. Die Regel aus dem Landeswaldgesetz verhindere aber die Umsetzung. Durch den Antrag erhofft sich Kling, dass die Runde endlich realisiert werden kann. „Wir wollen die Ausweisung selbstständig durchführen können“, sagte Kling.

Nun muss das Land beiden Anträgen nur noch zustimmen. Oder die Behörden schaffen es nicht, die Anträge innerhalb von drei Monaten zu bearbeiten. Dann wäre zumindest etwas Bürokratieabbau geschafft.