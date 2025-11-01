Land will vereinfachen: Wie Calw Bürokratie abbauen möchte

Der Calwer Oberbürgermeister Florian Kling will ein neues Landesgesetz nutzen, um die Stadt von Vorschriften zu befreien.
Wohl nichts trifft in diesem Land auf so viel Zustimmung, wie die Forderung, Bürokratie abzubauen. Denn wer einmal ein Haus gebaut, seine Steuererklärung selbst gemacht oder eine Gemeinderatssitzung besucht hat, der weiß, wie viele Gesetze, Verordnungen und Vorschriften das Leben in diesem Land regeln. Auch wenn der ganz große Wurf bisher ausgeblieben ist, ein paar Erfolge gibt es im Bürokratieabbau, zum Beispiel die Reform der Landesbauordnung. Wird ein vollständig eingereichter Bauantrag nicht innerhalb von drei Monaten bearbeitet, gilt er als genehmigt.