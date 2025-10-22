Land verpflichtet Kommunen: Wärmeplanung stößt im Kippenheimer Gemeinderat auf Kritik

Kommunen sind ab sofort dazu verpflichtet, einen Maßnahmen zu erstellen, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu senken. In Kippenheim sorgt das für Ärger.
Lioba Markl-Hummel, Chefin der Ortenauer Energieagentur, hatte am Montag einen schweren Stand, als sie über die gesetzlichen Vorgaben zur kommunalen Wärmeplanung referierte. Schon die Anmoderation durch Kippenheims Bürgermeister Matthias Gutbrod ließ durchblicken, wie das Gremium mehrheitlich zum Thema steht: „ Als das Thema vor zwei Jahren bei uns aufschlug, waren wir noch stolz darauf, dass wir uns dem Aktionismus anderer Gemeinden nicht anschlossen. Jetzt werden wir per Gesetz dazu verpflichtet. Für uns heißt das jetzt, einmal Durchschnaufen, danach geht das Leben weiter“.