Land unter in Kehl?

1 Der Rhein bei Kehl hat mit einem Pegelstand von 4,70 Metern am Mittwoch sein Flussbett verlassen und unter anderem den Garten der zwei Ufer überflutet. Foto: Stadt Kehl

Kehl - Der Rhein bei Kehl hat einen Pegelstand von mehr als 4,70 Meter erreicht und Teile des Rheinvorlands unter Wasser gesetzt. Dazu zählt auch der Garten der zwei Ufer, teilt die Stadt Kehl am Mittwochnachmitag mit.

Die Stadt wappnet sich zudem für Schlimmeres: In Absprache mit der Feuerwehr sperrt der Kehler Betriebshof die Zufahrten zum Auenwald und dem Kulturwehr in den Bereichen Kronenhof und Sundheimer Grund. Denn: Der Wald gilt als sogenannte Retentionsfläche, die im Hochwasserfall geflutet werden kann. "Durch diese Maßnahmen wollen wir die Bürgerinnen und Bürger davor bewahren, sich in Gefahr zu begeben", erläutert Peter Grün, Leiter des Betriebshofs.

Die Dammscharten werden aktuell noch nicht geschlossen. Bereits am Dienstag hatte der Betriebshof die Zugänge zum Rheinvorland mit Absperrgittern versehen, ehe der Rheinpegel die erste Hochwassermeldemarke von vier Metern erreichte. Nach wie vor gilt: Die Passerelle im Garten der zwei Ufer kann in Richtung Frankreich nur über den Radsteg überquert werden, der Fußgängersteg ist aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich. Der Strom für die Beleuchtung wurde nach der Sperrung nicht wieder eingeschaltet worden.

Die Sicherheitsvorkehrungen werden in Rücksprache mit der Feuerwehr vorgenommen. Diese überwacht ständig den Wasserstand, hält Kontakt zum Kulturwehr und leitet beim Erreichen der entsprechenden Pegelstände weitere Maßnahmen ein. "Dies läuft routinemäßig ab, da es entsprechende Maßnahmenpläne gibt", sagt Feuerwehrkommandan Viktor Liehr.