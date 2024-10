Land unter in Chiang Mai: Fluten in Thailand: Mönch bringt Hilfsgüter mit Elefanten

4 Der Mönch sagte, er habe den Wasserstand und die Strömungen genau abgewägt (Foto aktuell). Foto: Wason Wanichakorn/AP/dpa

Da schauten viele verdutzt: Ein Mönch hat sich mit zwei Elefanten und jeder Menge Hilfsgüter durch das Hochwasser in Chiang Mai gekämpft. Sogar Menschen im ersten Stock wurden versorgt.









Link kopiert



Chiang Mai - Ungewöhnliche Hilfsaktion für Hochwasser-Opfer in Thailand: Ein Mönch aus einer der bekanntesten Tempelanlagen von Chiang Mai hat Hilfsgüter auf zwei Elefanten gepackt und ist auf den Dickhäutern zu Bewohnern in besonders betroffenen Gebieten geritten. Damit habe der Geistliche, der unter dem Namen Monk Odd bekannt ist, vielen Menschen eine Freude in der Not machen wollen, schrieb die Nachrichtenseite "The Thaiger".