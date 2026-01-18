Land- und Baumaschinenmechatronik: Elias Schätzle aus Oberwinden ist neuer Deutscher Meister

Der Land- und Baumaschinenmechatroniker gehört in seiner Branche zu den Besten in Deutschland. Ausgebildet in Steinach hat der junge Oberwindener seine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
Elias Schätzle hat seine Berufung schon früh gefunden. Aufgewachsen auf dem Landwirtschaftsbetrieb seiner Eltern in Oberwinden lernte der heute 20-Jährige das Schrauben an den Maschinen kennen. Mit 16 legte er dann den Grundstein für seine berufliche Karriere in Steinach – mit seiner Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker bei der ZG Raiffeisen.