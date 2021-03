1 Kurzfristig gekürzt worden ist die Liefermenge an AstraZeneca nach Tübingen. Zahlreiche Impftermine sind abgesagt. (Symbolfoto) Foto: Stratenschulte

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat dem zentralen Impfzentrum in Tübingen mitgeteilt, dass die zugesagten Impfstofflieferungen von Astra-Zeneca kurzfristig wegen der Reduktion der Liefermengen an das Land reduziert werden.

Kreis Tübingen - Nachdem die Impfzentren vom Sozialministerium angewiesen wurden, beim Astra-Zeneca-Impfstoff keine Rücklagen zu bilden, müssen nun vereinbarte Termine abgesagt werden.

Bürger müssen neue Termine vereinbaren

Dies führt im Impfzentrum in Tübingen am Sonntag, 14. März, zu 140 Terminabsagen, am Montag, 15. März, und Dienstag, 16. März, jeweils zu 420 Absagen. Es können keine Termine individuell abgesagt oder beibehalten werden.

Die Bürgerinnen und Bürger müssen neue Termine über die Telefonnummer 116 117 vereinbaren, was aufgrund der derzeitigen Impfstoffknappheit kurzfristig im Impfzentrum in Tübingen kaum möglich sein wird, wie das Landratsamt Tübingen mitteilt.