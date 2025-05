Weil das Land 500 000 Euro Fördermittel spendiert, sind in Lahr wichtige Reparaturen möglich.

Zwei bedeutende Sanierungen könnten nun angepackt werden, hat die Verwaltung mitgeteilt. Es gehe um die Kruttenaubrücke und die Brücke Hexenmatt, bei denen erhebliche Mängel festgestellt worden waren – sie könnten jetzt beseitigt werden, heißt es aus dem Rathaus. Denn das Land unterstütze die Sanierungen mit fast 500 000 Euro.

Nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – Besonderer Teil Kommunaler Straßenbau – erhält die Stadt Lahr 400 800 Euro für die Sanierung der Brücke Kruttenau und 93 930 Euro für die Brücke Hexenmatt. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Kruttenaubrücke werden auf 953 000 Euro und für die Brücke Hexenmatt auf 245 000 Euro geschätzt.

Brücken weisen erhebliche Schäden auf

Die Brücke in der Kruttenaustraße ist die einzige Zufahrt zum großen Wohnkomplex Kruttenaustraße 19. Bei der letzten Brückenprüfung im März 2021 wurden an ihr erhebliche Schäden festgestellt – der Zustand des Bauwerks galt als ungenügend. Das Bauwerk wird bei der Sanierung nun bis zur Oberkante des Fundaments abgebrochen und an gleicher Stelle neu errichtet. Das vorhandene Fundament bleibt als sichere Gründung bestehen.

Die Kruttenaubrücke ist die einzige Zufahrt zum Wohnkomplex in der Kruttenaustraße. Foto: RS Ingenieure

Der Beginn der Sanierung ist Ende September 2025 geplant, sie soll rund sechs Monate dauern. Während der Bauzeit wird der Verkehr umgeleitet.

Die Brücke des Wirtschaftswegs Hexenmatt am Ortsrand von Reichenbach ist von besonderer Bedeutung: Der Weg verläuft parallel zur B 415 und wird im Bedarfsfall als Umleitungsstrecke genutzt. Außerdem ermöglicht die Brücke Fußgängern und Radfahrern die Überquerung der Schutter. Künftig soll sie auch für Rettungsfahrzeuge, Busse, Pkws und den landwirtschaftlichen Verkehr nutzbar sein.

Die Brücke wurde im Juni 2019 geprüft. Dabei sei ein ungenügender Bauwerkszustand ermittelt worden, so die Stadt. Ihre Traglast sei deshalb auf drei Tonnen beschränkt. Bei der Sanierung wird der Überbau vollständig erneuert und die bestehenden Unterbauten weiter genutzt.

Der Baubeginn wurde auf Ende September/Anfang Oktober terminiert. Die Bauzeit wird mit rund zweieinhalb Monaten kalkuliert. Während den Sanierungsarbeiten ist die Brücke komplett gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Auf die Fasent wird Rücksicht genommen

Bei Baustellen im öffentlichen Raum gilt es vieles zu berücksichtigen. Auch an die fünfte Jahreszeit habe man gedacht, so die Stadt. Denn die Bauzeit für die Brücke Hexenmatt sei so angesetzt, dass dem örtlichen Fasentumzug 2026 nichts im Wege steht.