Bürgermeister müssen täglich ein pralles Arbeitspensum absolvieren. Experte Jörg Röber erklärt im Gespräch, wie sich das Aufgabenspektrum der Rathauschefs auch verändert.
Ein Bürgermeister schmeißt hin, Gemeinderäte suchen den öffentlichen Schlagabtausch, Kommunen finden keine Kandidaten mehr, ein OB will sich künftig mehr auf die Familie konzentrieren und tritt nicht noch mal an: Kommunalpolitisch hat sich in der Ortenau in den vergangenen Jahren einiges getan. Der Kehler Hochschullehrer Jörg Röber berichtet im Gespräch vom herausfordernden Amt des Bürgermeisters.