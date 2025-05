Lampen in Meßstetten: Aus dem Klimafonds fließen Zuschüsse an die Stadt

LED-Leuchtmittel haben gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln im Prinzip nur Vorteile: Sie sind deutlich heller, haben eine längere Lebensdauer, vor allem brauchen sie aber viel weniger Strom; je nach Lampentyp werden Energieeinsparungen bis zu 80 Prozent erzielt. Besonders bemerkbar machen sich solche Einsparpotenziale bei der städtischen Straßenbeleuchtung. So auch in Meßstetten, wo demnächst annähernd 100 Prozent abgedeckt sind.

Selbst wenn erst einmal Investitionen von Nöten sind, so amortisieren sich diese in circa sieben bis acht Jahren. Und bei einer nachgewiesenen Lebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren lohnt sich eine Umstellung der Straßenbeleuchtung auf moderne und effiziente LED auf alle Fälle. In Meßstetten wird laut einer städtischen Pressemitteilung die Straßenbeleuchtung seit etwa dem Jahr 2010 sukzessive umgestellt und mittlerweile sind mehr als 90 Prozent auf LED umgerüstet.

Lesen Sie auch

Dieser Tage nun waren erneut Elektriker mit Hebebühnen unterwegs, um die verbleibenden rund 180 Straßenbeleuchtungskörper, wie es korrekt heißt, auf den neuesten Stand zu bringen. Die Einsatzorte waren die Ortsdurchfahrten im Hauptort und in den Stadtteilen, wo nun „topmoderne Lampen“ zum Einsatz kommen. Der Gemeinderat hatte den Auftrag für die LED-Lampenlieferung zum Jahresbeginn mit knapp 106 000 Euro an die günstigste Bieterin, die Albstädter Firma Löffelhardt, vergeben. Freuen darf sich die Stadtkämmerei über eine Förderung aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes: 34 164 Euro fließen aus diesem Topf in den Stadtsäckel.