56 Schülerinnen und Schüler waren es insgesamt, die jüngst von der Lammerberg-Realschule feierlich verabschiedet wurden. 50 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 konnten sich über ihren erfolgreichen Realschulabschluss und sechs Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 über ihren erfolgreichen Hauptschulabschluss freuen.

Wie in jedem Jahr stand die Feier im Zeichen der Musik. Verschiedene Schülergruppen, aber auch Solisten aller Klassenstufen umrahmten und bereicherten das Programm unter der Leitung ihres Musiklehrers Andreas Gittel. Die Absolventen ließen es sich nicht nehmen, mit Gesangseinlagen und Klavierstücken sowie selbst entworfenen Erinnerungsvideos Abschied von der LaRS zu nehmen.

Lesen Sie auch

In ihrer Ansprache wies Schulleiterin Christine Fischer auf die mit Blumen geschmückte Bühne hin. Diese Vielfalt unterschiedlicher Farben und Blumengrößen würde ein harmonisches Ganzes ergeben. Sie erinnerte die Schüler daran, dass sie in Klasse 5 beim Schulstart eine Blumencollage unter dem Titel „Eine Blüte voller Talente“ gestaltet hätten. Jedes Blütenblatt habe ein besonderes Talent jedes Schülers symbolisiert.

Die Lammerberg-Realschule sei der Nährboden für die Entwicklung der Persönlichkeit gewesen. Somit könnten die Schüler stolz auf ihren Abschluss blicken, da sie gelernt hätten, ihre Talente zu nutzen.

Im weiteren Verlauf ihrer Ansprache führte Frau Fischer aus, dass die Entlass-Schüler an der Realschule nicht nur ihr grundlegendes Fachwissen, sondern auch zentrale Kompetenzen erworben hätten, die für das Leben von großer Bedeutung seien.

Eltern organisieren Stehempfang

Am Ende der Feierstunde richteten die Schüler der jeweiligen Abschlussklasse das Wort an die Gäste und ihre Lehrkräfte. Geprägt waren die Ansprachen vom Rückblick auf die gesamte Schulzeit, besonders jedoch bezogen auf das letzte Jahr. Ein Ausblick in die Zukunft schloss sich vielfach an.

Ein kleiner Stehempfang, der traditionell von den Eltern der Abschluss-Schüler organisiert wird, bot Gelegenheit, in lockerer Runde miteinander ins Gespräch zu kommen, was sehr gerne angenommen wurde.

Insgesamt wurden 16 der 56 Absolventen mit sieben Preisen und acht Belobigungen für ihre Prüfungsleistung besonders ausgezeichnet.

Zertifikate für soziales Engagement vergeben

Zwölf Schülerinnen und Schüler erhielten Zertifikate für ihr besonderes soziales Engagement als Schülermediator oder für den Einsatz als Mentor im Schulprojekt „Schüler helfen Schüler“ .

Ein besonderer Höhepunkt der Feierstunde war die Übergabe von Sonderpreisen, die von Kooperationspartnern oder Institutionen für die Jahrgangsbestleistung ausgelobt werden: Charlotte Strohhäcker, Kl. 10a: Sonderpreis des Arbeitskreises Albstadt-Chambéry als Jahrgangsbeste im Fach Französisch; Hendrik Herrmann, 10a: Sonderpreis des Kooperationspartners Firma Gühring OHG als Jahrgangsbester im Fach Technik; Charlotte Strohhäcker, 10a: Paul-Schempp-Preis; Sonderpreis als Jahrgangsbeste im Fach evangelische Religionslehre; Lene May, 10a: Sonderpreis des Kooperationspartners Firma Mayer & Cie als Jahrgangsbeste im Fach Mathematik. Der Sonderpreis der Lammerberg Realschule für die Jahrgangsbeste ging an Charlotte Strohhäcker, 10a, mit einem Notendurchschnitt von 1,2.

Dia ausgezeichneten Schüler an der Lammerberg-Realschule

Klasse 10a

Preise: Charlotte Strohhäcker (1,2), Hendrik Herrmann (1,6), Lene May (1,6), Iliria Flsch (1,8); Belobigungen: Neele Gauggel (2,1), Malou Wizemann (2,2), Merlin Jahr (2,3), Alexandra Simo (2,4).

Klasse 10b

Preise: Tom Bergmeier (1,6), Timo Diebold (1,8), Moritz Troger; Belobigungen: Luca Maier (2,0), Pascal Aßmann (2,1), Celia Metzger (2,1), Despina Spanopoulou (2,2).