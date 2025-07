1 Der Bräunlinger Lammchor präsentiert bei zwei Scheunenkonzerten eine Auswahl von beliebten Abend- und Nachtliedern. Foto: Dagobert Maier Der Bräunlinger Lammchor tritt am 12. und 13. Juli in Durys Scheune im „Gupfen“ auf. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Das ist geboten.







Der nicht nur in Bräunlingen beliebte Lammchor lädt zu zwei Konzerten ein: Er tritt am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juli, in Durys Scheune im „Gupfen“ auf. Beginn der Scheunenkonzerte ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.