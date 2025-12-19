Lamborghini Urus ist eine Waffe - Weihnachtswunder auf der A8

Ein PS-starker Lamborghini Urus wird bei Kirchheim zerlegt, die Beteiligten bleiben wie durch ein Wunder unverletzt. Aber was ist das für ein extremes Fahrzeug?

Diese Nacht wird der 25-Jährige Fahrer eines Lamborghini Urus wohl nich so schnell vergessen: Es war kurz nach 0.30 Uhr am Donnerstag, 18. Dezember, als sein Weg auf der Autobahn 8 in Richtung München ein jähes Ende fand. Der Mann war mit seinem Sportwagen bei Kirchheim auf der linken Spur unterwegs und kollidierte bei hoher Geschwindigkeit von hinten mit einem ausscherenden Transporter.

Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden – fast ein „Weihnachtswunder“, dass nach ersten Berichten niemand ernsthaft verletzt wurde, doch die Polizei geht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus.

Der Grund für die hohen Kosten ist das ungewöhnliche Unfallfahrzeug selbst, denn der Lamborghini Urus gilt laut Hersteller als das erste echte „Super-SUV“ überhaupt. Die italienische Marke kombiniert hier die „Wucht eines Geländewagens mit der Leistung eines Supersportlers“. Das über 2,2 Tonnen schwere Fahrzeug wird von einem V8-Biturbo angetrieben, der für extreme Kraft sorgt.

Lamborghini Urus – die Fahrleistungen

Motorisierung: 4,0-Liter-V8-Biturbo

Leistung: bis zu 666 PS (je nach Version)

Beschleunigung: 0 auf 100 km/h in ca. 3,3 bis 3,5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 305 km/h

Preis: Neupreis ab ca. 260.000 Euro (ohne Extras)

Lamborghini- Unfall auf der A8 bei Kirchheim unter Teck. Foto: Foto: Blaulichtzentrale.de / Alexander Hald

Lamborghini Urus – zu Deutsch „Auerochs“

Die Kombination aus Masse (mehr als 2 Tonnen) und Motorleistung macht Unfälle mit diesem Fahrzeugtyp physikalisch besonders destruktiv, da die kinetische Energie beim Aufprall gewaltig ist. Tuning-Varianten der „Performante“-Version können bis zu 830 PS erreichen. Eine Waffe auf der Autobahn könnte man sagen.

Nicht zufällig trägt der Wagen den lateinischen Namen „Urus“ – zu Deutsch Auerochse. „Nomen est omen“ kann man hier also mit Fug und Recht festhalten. Lamborghini ist übrigens eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen AG und somit ein Schwesterunternehmen von Porsche.