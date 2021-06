1 Der kleine Moritz und seine Eltern haben sichtlich Freude an den flauschigen Lamas, die seit einigen Wochen einen Hang bei Benzingen beweiden. Foto: Gauggel

Treuherzig und lieb schauen die flauschigen Vierbeiner und erobern damit nicht nur Kinderherzen: Auf der Wiese von Johann Friedrich am Benzinger Ortsrand hat eine Lamaherde ihr Sommerquartier aufgeschlagen.

Winterlingen-Benzingen - Moritz ist gerade mal neun Monate alt und freut sich jedes Mal, wenn er zusammen mit Mama Stefanie Blickle und Papa Harald Stauß bei einer kleinen Buggy-Tour die Lamas zu sehen bekommt.

Obwohl die Lamas erst seit wenigen Wochen etwas außerhalb der Ortschaft unterhalb des Dingelebrunnens weiden, gehört es bei etlichen Familien mit Kindern schon zum festen Ritual, dass man zu den Lamas geht, um diese bei ihrem Treiben auf der Weide zu beobachten.

"Das ist für uns und wie ein kleiner Zoobesuch" sagt Stefanie Blickle, die selbst auf einem Bauernhof zwischen Winterlingen und Benzingen aufgewachsen ist und Freude an diesen wunderschönen Tieren hat. "Der anmutige Ausdruck ihrer Gesichter und die Vielfalt ihrer Fellfarbe sind einfach toll", ergänzt Harald Stauß, der mit seiner Familie in Benzingen wohnt.

Lamas sind schonmal ausgebüxt

Die kleine Herde kommt ursprünglich aus Veringenstadt, von Lamazüchter Egon Fink, der schon seit etlichen Jahren im Frühjahr eine kleine Gruppe dieser genügsamen Weidegänger nach Benzingen bringt. Beim Benzinger Hobbylandwirt Johann Friedrich, dem die Hangwiese am Waldrand gehört, sind die Lamas sehr willkommen, um den Grashang zu beweiden. Von dem Veringer Lamaexperten Fink hat Johann Friedrich alles Notwendige zur Haltung und Fütterung der Tiere, die zur Familie der Kamele zählen, gelernt.

Täglich schaut Friedrich nach der Lamaherde und überprüft die Stabilität der Umzäunung. Schließlich sind die Lamas schonmal ausgebüxt und haben die Umgebung erkundet. Es sei mühsam gewesen, die Tiere wieder nach Hause zu bringen.

Die drei Muttertiere und ihr Nachwuchs fühlen sich auf ihrer Weide bei Benzingen sichtlich wohl und sie kommen neugierig an den Weidezaun, wenn sich Besuch nähert. Für extreme Wetterlagen steht ein überdachter Unterstand auf der Weide, und an heißen Tagen sorgen die alten Obstbäume auf der Wiese für den notwendigen Schatten. Das Grün der Wiese und Wasser aus einem Tank reicht den flauschigen Vierbeinern, die ursprünglich aus den südamerikanischen Anden stammen und dort seit Urzeiten als Lasttiere eingesetzt werden, vollkommen aus, erklärt Lamafan Friedrich. So kann die Herde bis in den Herbst hinein auf der Albweide bleiben.

Winterquartier in Veringenstadt

Im Winter geht es zurück ins Winterquartier zu dem größeren Lamaverband nach Veringenstadt.

Immer wieder zeigt der neunmonatige Moritz, auf Papas Arm sitzend, neugierig in Richtung der kleinen Lamaherde. Bei so viel Begeisterung ist es für die Eltern gar nicht so einfach, den Nachwuchs davon zu überzeugen, dass man den kleinen Zoo wieder verlassen muss.