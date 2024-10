Laienspielgruppe Harthausen: Wer hat den Stinkekäs geklaut – und was ist noch passiert?

10 Nach einer durchzechten Nacht ist das Drama groß: Wer hat den Stinkekäs gestohlen? Und was ist noch alles passiert? Antworten darauf gab die Laienspielgruppe Harthausen, die Bernd Gombolds Theaterstück in der Festhalle aufführte. Foto: Karl-Otto Gauggel

Die Bauchmuskeln strapaziert hat die Laienspielgruppe Harthausen: Sie hat Bernd Gombolds „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“ in der Festhalle aufgeführt – wobei der geruchsintensive Diebstahl nicht die einzige Eskapade gewesen ist.









Erneut hat es die Laienspielgruppe Harthausen geschafft, bei so gut wie ausverkauftem Haus den Besuchern in der Festhalle einen absolut vergnüglichen Abend zu bescheren. Das Stück „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“, ein Lustspiel in drei Akten von Bernd Gombold, sorgte mit viel „Komeede“ – Komödie – für Lachsalven am laufenden Band.