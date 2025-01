Laienschauspieler in Ergenzingen: Kolpingsfamilie spendet Erlöse für soziale Zwecke

1 Ortsvorsteher und Vorsitzender Timo Wachendorfer (links) durfte von Alfred Nisch (Leitungsteam Kolping) einen Scheck über 500 Euro entgegennehmen. Foto: Ranft

Die Laienspieler der Kolpingsfamilie spielen und spenden gerne und es ist Tradition, dass nach den Aufführungen Spendengelder von Eintrittserlösen der Laienspielaufführungen an soziale Einrichtungen übergeben werden.









Link kopiert



In diesem Jahr sind es insgesamt 3000 Euro. Je 500 Euro haben bereits erhalten: Die Andreas-Braun-Stiftung in Wolfenhausen und der Förderverein Bürgerengagement Oberes Gäu. Bei den letzten vier Veranstaltungen am 10. und 11. Januar um 19 Uhr und am 12. Januar um 15 und 19 Uhr werden das Projekt „Nero“ der Großen Kreisstadt Rottenburg und der „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes mit weiteren je 500 Euro unterstützt. Außerdem finden 1000 Euro in einer Bildungspatenschaft in Ghana Verwendung.