Laienschauspieler in Brigachtal: Chaos, Gags und versteckte Tote – das Weihnachtstheater begeistert

Die Theatergruppe des Gesangvereins Harmonie begeisterte am Wochenende in der Froschberghalle mit der Komödie „Zwei Leichen sind eine zu viel“.
Am Samstag- und Sonntagabend war die Froschberghalle komplett voll mit Besuchern, die sich über das Weihnachtstheater der Theatergruppe des Gesangvereins Harmonie schlapp lachten. Die bewährten Laiendarsteller liefen zur Hochform auf, spielten mit Leidenschaft und viel Witz in dem Stück „Zwei Leichen sind eine zu viel“. Ein Gag jagte den anderen. Dass das Publikum keinen der Toten zu sehen bekam, versteht sich von selbst – auch die Darsteller fanden sie nicht, denn sie waren genial versteckt, so dass jeder jeden verdächtigte.