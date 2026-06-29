Laien Man in Bräunlingen: Triathleten trotzen extremer Hitze

Der „Laien Man“-Triathlon verzeichnete einen großen Teilnehmerandrang. Der Amateur-Wettbewerb führt um den Kirnbergsee. Die „Bähringer Wildsaue“ starteten mit sechs Teams.

Es war die zweithöchste Teilnehmerzahl seit Bestehen des „Laien Man“. Und das trotz tropischer Temperaturen. Zunächst sah es gar nicht danach aus, denn von 130 Anmeldungen erfolgten 41 erst kurz vor dem Start des von der „Gruppe 84“ zum 23. Mal veranstalteten Amateur-Triathlons am Kirnbergsee.

Diese Entwicklung scheint ein Phänomen sogenannter „Jahrhundertsommer“ zu sein. Denn nur 2003 gab es mehr Teilnehmer und damals lief es genauso. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Spektakel.

Simon Graumann kommt als erster aus dem Wasser. Diesen Vorsprung kann er schließlich ins Ziel retten Foto: Lutz Rademacher

Nur einer ist dann doch nicht gestartet. Der inzwischen 89 Jahre zählende, langjährige älteste „Laien Man“-Teilnehmer Martin Krauss aus Königsfeld war schon angereist, verzichtete dann aber noch kurzfristig auf den Start. Das Risiko war bei dieser Witterung in diesem Alter dann doch zu groß. Im kommenden Jahr hofft er auf bessere Rahmenbedingungen, um als 90-Jähriger wieder anzugreifen.

Bereits in der Schwimmdisziplin lieferten sich bei den Männern Vorjahres-Sieger Ringo Ammann, der mehrfache Laien-Man-Sieger Erik Küppers und Newcomer Simon Graumann ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Endergebnis lautete Graumann (37:20 Minuten) vor Küppers (37:54) und Ammann (40:31).

Aus dem Wasser geht es für die Teilnehmer des „Laien Man“ auf die Fahrräder. Foto: Lutz Rademacher

Lokalmatador Julian Köpfler landete in 44:36 Minuten auf Platz 9. Benedikt Geiger aus Balingen, der dieses Jahr zum zweiten Mal mit einem Einrad an den Start ging, konnte mit 59:40 Minuten ein passables Rennen hinlegen und erreichte Platz 42.

Bei den Frauen stand die Vorjahres-Zweite Sunna Kuhn mit 48:34 Minuten vor Nele Stökle (50:52) und Melanie Jung (52:23) ganz vorn. Der „Goldene Schuh“ bei den Jugendlichen männlich ging an Adrian Otto (44:58) vor Raphael Graumann (48:41) und David Messmer (48:52), bei den Mädchen an Greta Schmid (55:38) vor Martje Liem (1:00:38) und Marta Dippel (1:04:24).

Sie sind die Schnellsten: In einem Kopf-an-Kopf-Rennen behält Simon Graumann (links) die Oberhand vor Erik Küppers. Foto: Lutz Rademacher

Bei den Schülern bestätigte Max Scholze (45:06) vor Jan Vosseler (52:25) und Leo Rapp (56:42) seinen Vorjahres-Sieg. Annabelle Pohl erreichte mit 57:36 Minuten konkurrenzlos eine gute Zeit. Eine Besonderheit beim „Laien Man“ sind die Stafetten, bei denen bis zu drei Sportler in den einzelnen Disziplinen starten und jeweils ihre Stärken ausspielen können.

Die „Bähringer Wildsaue“ aus Riedböhringen gingen mit sechs Mannschaften an den Start. So belegten sie mit Team 2 (Bonnie Büns, Dario Bühler und Stefanie Bühler) und Team 1 (Lenya, Dana und Mats Honold) beide Plätze bei den Schülern und holten mit Mannschaft 4 (Amy Kerek, Mike Huber und Mario Büns) den „Goldenen Schuh“ bei den Jugendlichen.

Benedikt Geiger bewältigte die 12,1 Kilometer Radstrecke mit einem Einrad. Foto: Lutz Rademacher

Bei den Erwachsenen ging Platz 4 an Team 6 (Janina Meilhammer, Bernard Kerek und Ian Kerek), Platz 5 an Patricia Meilhammer, Uwe Fosseler und Armin Fleig sowie Platz 8 an Team 3 (Marion und Thorsten Honold). Ganz vorn hingegen war das Team „Es hat geklappt“ (Christine Reichstein, Marcel Golec und Matthias Golec) in einer Zeit von 46:21 Minuten vor „Spritz & Pace“ (Bernardette Gut, Emilie Wernet und Jacqueline Beger) und „The Welvert’s Family“ (Thomas Hock, Jeremy und Manuela Bohnert).

„Wir waren überrascht, dass bei diesem Wetter so viele teilgenommen haben und sind froh, dass alle heil ins Ziel gekommen sind und keine Hitzeschäden erlitten. So war es ein gelungenes Rennen“, bilanzierte Sebastian Köpfler, Vorsitzender der Gruppe 84.

Die Veranstaltung

Der „Laien Man“ ist ein Triathlon für Hobbysportler rund um den Kirnbergsee. Nach einem Massenstart werden 350 Meter in einer Dreieckstrecke im See geschwommen. Die Radstrecke läuft auf 12,1 Kilometern über Schotter- und Teerstraßen, teilweise über normale Verkehrswege. Abschluss ist die Laufstrecke mit 2,6 Kilometern. Die Veranstaltung wurde im Jahr 2002 von der Gemeinderatsfraktion der unabhängigen „Gruppe 84“ ins Leben gerufen.