1 Diese vier Mehrfamilienhäuser rechts sind fertig und teils schon bewohnt, während an anderen Gebäuden noch gearbeitet wird. Foto: Schabel

Einst war es Lahrs umstrittenste Baustelle, nun sind die ersten Bewohner eingezogen. Am Altenberg hoch über der Stadt entstehen insgesamt 119 Wohnungen.











Auf einem Balkon hängt Wäsche zum Trocknen, auf einem anderen ist ein Sonnenschirm zu sehen, vereinzelt stehen auch schon Blumentöpfe draußen, während in der Garage einige Parkplätze bereits mit dunklen Limousinen belegt sind: In die Neubauten am Altenberg sind Anfang September die ersten Bewohner eingezogen. Deshalb hatte Investor Uwe Birk von der Deutschen Bauwert am Montagnachmittag zu einer Teil-Einweihung eingeladen, wie er die kleine Feier bei der Begrüßung im Thaederhaus nannte.