Lahrerin hat seltenen Nebenjob: Babys und Bäuche vor der Kameralinse

1 Auf Auf diesem Bett fotografiert Cindy Kaczmarczyk meist Familien. Foto: Merz

In ihrem Fotostudio „Herzensbilder“ in Lahr fotografiert Cindy Kaczmarczyk Schwangere, Neugeborene, Kinder und Familien. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät die 45-Jährige, wie sie zur Fotografie fand und was bei den Shootings besonders wichtig ist.









Schwangere, Neugeborene und Familien fotografiert Cindy Kaczmarczyk in ihrem Fotostudio „Herzensbilder“ in der Fichtestraße 1 in Lahr und hält so besondere Lebensabschnitte ihrer Kunden für die Ewigkeit fest. „Man kennt mich eigentlich nur mit Kamera – seit ich ein Kind bin“, berichtet die 45-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass sie ihre Leidenschaft auch einmal zum Beruf machen würde, habe sie damals jedoch nicht gedacht. Seit vier Jahren betreibt Kaczmarczyk, die hauptberuflich beim SWR in Baden-Baden arbeitet, nun schon ihr Studio als Nebenjob.