Lahrer zu Gast im Kriegsland: Trotz Schmerz und Trauer verlieren die Ukrainer nicht ihren Kampfgeist

Eine Delegation aus Lahr war in der ukrainischen Stadt Kalusch zu Gast. Ein Besuch auf dem Friedhof machte deutlich: Es herrscht Schmerz, Trauer – und dennoch Kampfgeist.
Der Friedhof am Stadtrand von Kalusch, leichter Schneefall. Eine Frau mittleren Alters steht an einem Grab. Sie legt Blumen ab – und weint. Der Grabstein zeigt ein Porträt eines jungen Mannes in Uniform vor einer ukrainischen Flagge. Es wird deutlich: Es muss ihr Sohn sein, der hier liegt. Geburts- und Todesdatum zeigen: Er ist kurz nach Kriegsbeginn gestorben. Mit gerade einmal 19 Jahren.