Lahrer-Zeitung-Jugend-Cup: Vorfreude auf den Hallenfußballstart steigt

1 Der LZ-Jugend-Cup (hier schießt ein E-Junior vom SC Lahr) läutet die Hallensaison traditionell ein. Foto: Wendling

Der Winter steht vor der Tür – und damit auch der LZ-Jugend-Cup. Am 23. und 24. November wird im Hallensportzentrum gegeneinander gekickt, um die begehrten Trophäen zu holen. Bei den F-Junioren gibt es mehr Teilnehmer als noch im Vorjahr.









Der Lahrer Zeitung Jugend Cup hat auch in diesem Jahr große Konkurrenz in der Nachbarschaft. An dem Wochenende, wo die F-, E- und D-Junioren im Hallensportzentrum um die Pokale spielen, startet auch der Katharinenmarkt in Seelbach. Trotzdem ist der FSV Seelbach beim Budenzauber, der in der Region das erste Indoor-Turnier des Winters ist, zumindest bei den F-Junioren, dabei. Am Samstag wird der Markt auch erst um 19 Uhr eröffnet.