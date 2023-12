Lahrer Weg zur neuen Klinik: Lass das mal den Gabbert machen!

1 Lahrer Weg zur neuen Klinik Foto: Melanie Geitlinger

Diese Personalie hat aufhorchen lassen: Carsten Gabbert gibt ab sofort den Lahrer Krankenhausmacher. Ein Coup oder ein Eigentor des Rathauses? Ganz klar: Ersteres!









Der offizielle Titel, den die Stadtverwaltung dem einstigen Schuttertäler Bürgermeister diese Woche verpasst hat, mutet so bürokratisch wie wichtig an: „Leiter des städtischen Projektteams zum Klinikumsneubau“. Vom Grunderwerb bis zur Bürgerbeteiligung – Gabbert soll dem Ortenaukreis als Bauherrn in Langenwinkel die sprichwörtliche Matte mähen.