Bury hofft, Fechner rechnet mit Scholz ab So liefen die Wahlpartys in Lahr und Emmendingen

Das Direktmandat im Wahlkreis Emmendingen-Lahr geht wieder an die CDU, doch am Sonntagabend war noch offen, ob Yannick Bury sein Mandat behält. Johannes Fechner (SPD) rückte am Wahlabend mit harschen Worten vom Kanzler ab. Michael Blos (AfD) feierte indes den Einzug in den Bundestag.