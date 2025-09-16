Lahrer Verein stellt sich vor: So bewegungsreich war das Treffen der Ballschule Ortenau

Auf der Mitgliederversammlung des Vereins ging’s nicht nur um Organisatorisches. Kleine und große Gäste durften verschiedene Sportarten ausprobieren.

Eine etwas andere Mitgliederversammlung organisierte der Verein Ballschule Ortenau am vergangenen Sonntag: Familien mit Kindern trafen sich auf dem Freigelände des Tennisclubs Lahr. Gemäß dem Anspruch der Ballschule, Kindern Freude an der Bewegung zu vermitteln, hatten die Betreuer der Ballschule verschiedene Stationen aufgebaut, an denen sich die Kinder und die Erwachsenen betätigen konnten, wie der Verein in einer Pressemitteilung berichtet.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Günther Zelzer ging es gleich zu den einzelnen Spielstationen. Auf dem Tennisfeld versuchten Kinder und Erwachsene erste Schläge mit dem gelben Ball. Auf dem Rasen war ein kleines Hockeyfeld aufgebaut, auf dem Grundschläge des Sports geübt werden konnten. Beim Dosenwerfen war es eine Herausforderung für Klein und Groß, zielgerichtet zu werfen und zu treffen. Ein Geschicklichkeitsparcours schließlich stellte erhöhte Anforderungen an die motorischen und koordinativen Fähigkeiten der Mädchen und Jungen: Hüpfend, slalomlaufend, treppensteigend, kriechend und balancierend konnten die Hindernisse bewältigt werden, wie der Verein berichtet.

Nach dem Schweiß kam dann der Preis: Bei Getränken und Speisen erholten sich die Teilnehmer. Während sich die Kinder wieder den Spielangeboten zuwenden oder auch selbst neue Spiele kreierten, gab Zelzer den Anwesenden einen Einblick in Geschichte, Idee und Konzeption der Ballschule Ortenau. Er betonte, dass der Verein stolz darauf sein könne, nach anderthalbjährigem Bestehen vier Ballschulgruppen für Kinder von drei bis sieben Jahren an zwei Tagen in der Woche ins Leben gerufen zu haben. Auch in diesem Herbst werden in der Turnhalle der Eichrodtschule am Montag und Samstag jeweils zweistündige Kurse angeboten, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Neu ist, dass der Verein mit der Grundschule Friesenheim kooperiert und nachmittags einen Kurs anbietet. Zelzer führte im Weiteren aus, dass die Mitgliederzahl kontinuierlich anwachse und die Nachfrage hoch sei. Die Mitgliederwerbung wurde zwar intensiviert, der Vorschlag von Sevgi Tarim-Zelzer zur besseren Nutzung der sozialen Medien fand vor Ort dennoch allgemeine Zustimmung.

Verein steht finanziell auf gesunden Füßen

Der stellvertretende Vorsitzende der Ballschule Ortenau, Thomas Gehle, ging in seinen Ausführungen näher auf Konzeption und Satzung des Vereins ein. Er stellte vor allem heraus, dass alle Trainer eine sportpädagogische Ausbildung und über ein Zertifikat der Heidelberger Ballschule verfügen, an deren Konzeption sich die Ortenauer Ballschule anlehnt. Diese Qualifikation sei notwendig, so Gehle, damit hochwertige Übungsstunden gewährleistet sind.

Zum Abschluss der Vorstandsberichte legte Kassenwart Lukas Roloff den Kassenbericht vor. Dabei betonte er, dass die Ballschule Ortenau finanziell auf „gesunden Füßen“ stehe.