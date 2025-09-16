Lahrer Verein stellt sich vor: So bewegungsreich war das Treffen der Ballschule Ortenau

Auf der Mitgliederversammlung des Vereins ging’s nicht nur um Organisatorisches. Kleine und große Gäste durften verschiedene Sportarten ausprobieren.
Eine etwas andere Mitgliederversammlung organisierte der Verein Ballschule Ortenau am vergangenen Sonntag: Familien mit Kindern trafen sich auf dem Freigelände des Tennisclubs Lahr. Gemäß dem Anspruch der Ballschule, Kindern Freude an der Bewegung zu vermitteln, hatten die Betreuer der Ballschule verschiedene Stationen aufgebaut, an denen sich die Kinder und die Erwachsenen betätigen konnten, wie der Verein in einer Pressemitteilung berichtet.