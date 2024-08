Lahrer Verein bestohlen: Entsetzen über Einbruch in Spenden-Sammellager

1 Bentotmane Adda an der Tür des Lagerraums, in den eingebrochen wurde. Die Täter kamen durch das Fenster, das im Hintergrund zu sehen ist, mit einer Sperrholzplatte statt einer Glasscheibe. Foto:

Unbekannte sind in den Lagerraum des Vereins Treffpunkt Lahrer Kulturen eingestiegen. Sie stahlen große Mengen an Hilfsgütern für Bedürftige in Algerien, darunter auch teures medizinisches Material.









Als Benotmane Adda im Gespräch mit unserer Redaktion aufzählt, was alles fehlt, bricht ihm aus Verzweiflung immer wieder die Stimme weg. Der 76-Jährige ist Vorsitzender des von ihm 1999 gegründeten Vereins Treffpunkt Lahrer Kulturen, der Hilfsgüter für Kranke und Bedürftige in Algerien sammelt. Aufbewahrt werden die Sachen in einem Raum des früheren Postgebäudes in der Lotzbeckstraße. In der Nacht zu Montag sind dort Unbekannte eingebrochen. Die Täter versuchten erst, eine Tür aufzustemmen. Als sie das nicht schafften, stiegen sie durch ein Fenster ein.