Lahrer Verein berichtet: Wie sich der Cannabis-Social-Club „High Green Palace“ auf die Legalisierung vorbereitet

1 Der neue Vorstand des Cannabis-Social-Clubs Lahr (von links): Maxim Botschkarew, Alexander Botschkarew, Willi Erling, Natalja Erling, Thorsten Dollerschell-Braun und Ferhat Altan. Nicht auf dem Foto ist Alexander Kiefer. Foto: Verein

Der Cannabis-Social-Club „High Green Palace“ Lahr hat bei seiner Hauptversammlung über die Umsetzung des legalen Anbaus und den Verkaufs des Rauschmittels diskutiert. Es ist fraglich, ob in Lahr noch 2024 geerntet wird. Auch der Jugendschutz war Thema.









Die Abgabe von Cannabis an Mitgliedern unter 24 Jahre wurde bei der Hauptversammlung des Cannabis-Social-Clubs (CSC) eingehend diskutiert, heißt es im Bericht des Vereins. Die gesundheitlichen Folgen von Cannabiskonsum in dieser Altersgruppe seien nicht zu unterschätzen. Die Ablehnung einer Mitgliedschaft, befürchtet der Verein jedoch, würde diese Altersgruppe in den illegalen Drogenhandel drängen und damit die gesundheitlichen Gefährdung durch den Konsum gestreckter Drogen wesentlich vergrößern. Ein gangbarer Weg sei für die Vereinsmitglieder die verstärkte Prävention und Begleitung dieser Altersgruppe und verpflichtende Teilnahme an Seminaren