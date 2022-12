2 Die Marktstraße vor dem Wolkenkratzer war an Heiligabend um die Mittagszeit ein Anlaufpunkt für viele Lahrer. Foto: Baublies

Zwei Jahre lang hatte die Pandemie auch Weihnachten geprägt. Jetzt wurde das Fest wieder wie in der Vor-Coronazeit gefeiert. Auch die Besucher am Samstag am Wolkenkratzer in der Marktstraße freuten sich über die Rückkehr zur Normalität.















Lahr - Bereits gegen 11 Uhr belebte sich die Marktstraße zwischen Rosenbrunnen und Mühlgasse merklich. Erste Grüppchen bildeten sich an der Theke vor dem Bistro und gegenüber, wo es einmal ein Schuhhaus gegeben hatte. Um die Zeit hatten Last-Minute-Einkäufer – auch mit großen Taschen – noch genügend Platz bei der Hast ins nächste Geschäft. Dann wurde es aber recht schnell recht voll.

Besucher verteilen sich auf mehrere Standorte

Das große Gedränge ebbte erst nach 14 Uhr wieder ab. Bemerkenswert war, dass am Wolkenkratzer die ganze Zeit über ein Durchkommen möglich war. Das war 2019 nicht möglich gewesen, oder wenn, dann nur unter Einsatz der Ellenbogen.

Woran lag’s? Nun, es werden, gerade nach den zwei Jahren Pause, an Heiligabend kaum weniger Besucher in die Innenstadt gekommen sein. 2020 und 2021 hatte es den Anlaufpunkt am Wolkenkratzer aufgrund der Beschränkungen der Corona-Pandemie bekanntlich nicht gegeben.

Der Grund, dass der beliebte Treffpunkt in diesem Jahr nicht völlig überlaufen war, dürfte eher an der zunehmenden Konkurrenz gelegen haben. So gab es in der Mühlgasse und der Kirchstraße weitere Angebote, sodass sich die Besucher am Samstagmittag auf einer größere Fläche verteilten. Ein Familienvater, der in einer Gruppe etwas abseits Richtung Schlossplatz stand, drückte das so aus: "Wir können uns auch hier unterhalten – nur mit mehr Platz." An allen Ständen gab es Glühwein, Kinderpunsch und kalte Getränke. Auf das Weihnachtstauwetter war – wie alle Jahre wieder – am Samstag ebenfalls Verlass.

Auch Imbissbude erlebt Ansturm

Einen zweiten ordentlichen Ansturm gab es auf dem Marktplatz zwischen dem Deck mit dem Spielplatz und der Lammstraße. Der "Platzhirsch" lockte ebenfalls viele Besucher an, auch wenn der Rummel dort weit entfernt vom Andrang beim Bistro in der Marktstraße war.

Sogar die Imbissbude auf dem Schlossplatz erlebte kurz vor Ladenschluss einen regelrechten Ansturm, denn die Kunden standen in einer rekordverdächtigen Schlange an. Gegen Mittag, als die Sonne hervorkam, waren auch alle Plätze vor der "Cappuccino Bar" besetzt.

Am "Wolkenkratzer" wurde es nach 14 Uhr allmählich etwas weniger eng. Richtig Durchatmen war aber erst eine Stunde später möglich, als alle Geschäfte geschlossen hatten. Ein steter Strom Flaneure bewegte sich jetzt von der Marktstraße in Richtung Marktplatz.

Der Wolkenkratzer wird auch an Silvester zum Treffpunkt. Wirt Peter Wochnig und sein Team bewirten die Passanten dort am Samstag, 31. Dezember, von 11 bis 16 Uhr. Erfahrungsgemäß sei der Weihnachtstreff aber etwas besser besucht, so Wochnig gegenüber unserer Redaktion.