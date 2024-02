Lahrer Traditionsbetrieb: Neuer Pächter der Dammenmühle bietet italienische Küche

1 Hotel und Restaurant an der Sulzer Dammenmühle haben einen neuen Pächter gefunden. Foto: Lehmann

Für die Dammenmühle ist ein neuer, erfahrener Pächter gefunden: die Familie Aosse. Künftig wird es im Restaurant des Traditionsbetriebs italienisch-mediterrane Küche geben.









Die Enttäuschung bei den Stammkunden war groß, als Inhaber Edgar Kenk 2019 den Gaststättenbetrieb auf der Dammenmühle wegen Personalmangels für beendet erklärte. Nun ist die Freude umso größer, seit Betriebsleiter Marco Becker Ende vergangenen Jahres im Gespräch mit unserer Redaktion ankündigte, dass das Restaurant und das Hotel bald einen neuen Pächter haben werden. Seit viereinhalb Jahren hatte in dem Sulzer Traditionsbetrieb Stillstand geherrscht. Neuer Pächter auf dem parkähnlichen Anwesen ist die Familie Aosse, keine in der Gastwirtschaft unerfahrene Familie – „seit 2007, 2008 in dem Gewerbe tätig“, sagt Becker.