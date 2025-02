Lahrer Surfpark-Pläne werden veralbert: Markus Ibert und Tilman Petters kommen als coole Beach-Boys

Besuch bei Imkern in Hugsweier Sandra und Timo Ostermann sind im Dauereinsatz für 50 Bienenvölker

Honig, Kerzen und Kosmetik verkaufen Sandra und Timo Ostermann in ihrem Hofladen in Hugsweier, auf verschiedenen Märkten und im Onlineshop. Was 2017 klein als Hobby angefangen hat, ist heute eine Imkerei, in die sich die gesamte Familie einbringt.