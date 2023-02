1 Der Lahrer Fußballprofi Robert Wagner kommt am Sonntag zur Siegerehrung der Stadtmeisterschaften und übergibt die Pokale an die Nachwuchskicker Foto: SC Freiburg

Nach zwei Jahren Zwangspause werden am Wochenende wieder die Lahrer Stadtmeister gesucht. 75 Teams kämpfen um Pokale, die von Fußballprofi Robert Wagner übergeben werden.















Es ist eine Veranstaltung, an die sich Fußballer auch Jahre später noch gerne erinnern. „Die Stadtmeisterschaft war immer das Highlight“, sagte Sascha Riether im Gespräch mit der LZ im Jahr 2019, kurz bevor der erfolgreichste Lahrer Fußballer seine aktive Karriere beendete.

Damit das Turnier im Hallensportzentrum bei den Nachwuchskickern lange im Gedächtnis bleibt, hat sich der SC Lahr als Veranstalter einiges einfallen lassen. Vor allem der Finaltag am Sonntag hat es in sich. Die Halle wird abgedunkelt, einzeln laufen die Spieler ein und werden dabei von einer voll besetzten Tribüne mit Applaus empfangen. Zudem werden die Pokale und Urkunden in diesem Jahr erneut von einem Fußballprofi übergeben.

Im Final-Four am Sonntag geht’s um den Pokal

Robert Wagner, der beim SC Lahr mit dem Fußball angefangen hat und mittlerweile zum Profikader des SC Freiburg gehört, kommt am Sonntag zur Siegerehrung ins Hallensportzentrum. Als Nachwuchskicker hat der 19-Jährige selbst mehrfach bei dem beliebten Turnier mitgespielt, nun kommt er als Bundesligaprofi und U20-Nationalspieler zurück ins Hallensportzentrum.

Bevor jedoch die Nachwuchskicker um den Titel des Lahrer Stadtmeisters spielen, müssen sie sich erst einmal für das Final-Four am Sonntagmittag qualifizieren. Denn bereits am Freitag startet das Hallenfußball-Turnier nun mit seiner 43. Auflage. Der Startschuss fällt um 16 Uhr mit den Vorrundenspiele der D1/D2-Junioren, ab 19 Uhr werden dann bei den C1/C2-Junioren die Teilnehmer für das Finalturnier am Sonntag ermittelt.

Am Samstag geht’s schon um 9 Uhr los

Am Samstag geht es bereits um 9 Uhr los, bis zum Abend kämpfen die Teams verschiedener Altersklassen (von den Bambini bis zur E-Jugend) um die begehrten Halbfinalplätze. Der Sonntag steht dann im Zeichen des Final-Four-Turnier, das in allen Altersklassen ausgespielt wird. Um 12 Uhr geht’s los mit der Vorschlussrunde, ab 14 Uhr stehen die Endspiele auf dem Plan. Welche Jugendteams in diesem Jahr die begehrten Wanderpokale erhalten, das wird spätestens am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr feststehen, wenn nach 25 Stunden Jugendfußball die Hallenlichter ausgehen werden und die Siegerehrung-Show beginnt.

185 Spiele und 25 Stunden Fußball in drei Tagen

Insgesamt erwartet der SC Lahr am Wochenende 75 Teams mit mehr als 700 Nachwuchsspielern im Hallensportzentrum, insgesamt sind 185 Spiele angesetzt, ehe am Sonntagnachmittag der Lahrer Oberbürgermeister Markus Ibert die Pokale, Medaillen und Urkunden überreichen darf.

Alle Infos rund um die Lahrer Jugend-Stadtmeisterschaft gibt es auch unter www.lahrer-stadtmeisterschaft.de.