Lahrer Spektakel erlebt 25. Auflage: Happy Birthday, Chrysanthema!

1 Lahr blüht wieder auf. Foto: Christopher Piskadlo

In exakt fünf Wochen feiert Lahr die 25. Chrysanthema. Ein Jubiläum, das Grund zur Freude, aber auch Anlass zum Nachdenken gibt. Nicht zuletzt für einen Mann, ohne den es die Blumenschau in dieser Form heute nicht gäbe.









Es ist gar nicht so einfach zu errechnen, wie viele Chrysanthemas (existiert die Pluralform?) bis dato in der Lahrer Innenstadt über die Bühne gegangen sind. Wir versuchen’s: 1993 fand eine erste Blütenausstellung in der Sulzberghalle statt, 1997 eine weitere auf dem Flugplatz. Im Jahr darauf feierte die witterungsbeständige Zierpflanze Premiere in der Fußgängerzone. 2020 und 2021 fiel die Schau Corona zum Opfer. Wer jetzt gewissenhaft nachzählt, landet 2024 tatsächlich bei Auflage Nummer 25.