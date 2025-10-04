Lahrer Schulgebäude geschlossen: Fachbüro findet Arsen in Tierpräparaten

Das Nebengebäude der Schutterlindenbergschule bleibt geschlossen. Eine Untersuchung hat jetzt den Grund für die Probleme offenbart.

Im ehemaligen Lehrschwimmbad der Schule, das sich in einem geschlossenen Kellerraum befindet, lagern mindestens seit den 1980er-Jahren rund 70 Tierpräparate aus den Sammlungsbeständen der Stadt Lahr. Das Team des Stadtmuseums hatte in diesem Jahr bei einer Bestandsaufnahme dort Schimmelbefall festgestellt. Daraufhin beauftragte die Verwaltung ein Fachbüro mit einer Beprobung auf Schimmelsporen und mögliche weitere Schadstoffe.

Die Ergebnisse liegen jetzt vor. Aus dem Bericht des Fachbüros gehe hervor, dass die Tierpräparate bei der Herstellung vermutlich im Inneren mit Arsenseife behandelt worden waren, so die Stadt. Dadurch würden sie auch an der Oberfläche teilweise sehr hohe Arsengehalte aufweisen.

Messungen in der Luft des Kellerraums, in dem die Präparate gelagert sind, hätten jedoch gezeigt, dass beim Betreten keine unmittelbare Gefährdung über die Atemluft bestehe. Auch die erhöhte Anzahl an Schimmelsporen sei als noch nicht relevant bewertet worden. Für die Räume im Erdgeschoss des Gebäudes komme der Bericht deshalb zu dem Ergebnis, dass eine akute gesundheitliche Gefährdung ausgeschlossen werden kann.

Stadt schließt Gefährdung der Gesundheit aus

Die Tierpräparate sowie die Paletten und Möbel, auf denen sie gelagert waren, sollen nun fachgerecht entsorgt werden. Im Kellerraum wird die Luft mithilfe eines Unterdruckhaltegeräts sowie Filtern gereinigt, der Staub auf den Oberflächen mit Sicherheitssaugern entfernt. Damit soll gewährleistet werden, dass sich die Schadstoffe bei der Entsorgung der belasteten Präparate nicht im Gebäude ausbreiten. Bevor das Gebäude wieder in Betrieb genommen werden kann, sollen im Untergeschoss erneut Proben entnommen werden.

Bis die Arbeiten beendet sind, bleibe das Gebäude, in dem sich Räume für die Schulsozialarbeit und die Ganztagesbetreuung befinden, geschlossen, so die Stadt.

So geht es weiter

Die Schulsozialarbeit und Ganztagesbetreuung werden noch bis zu den Herbstferien in andere Räume der Schule verlegt. Sollte die Reinigung des Gebäudes nach den Ferien noch nicht abgeschlossen sein, will die Stadt anderenorts eine Ausweichmöglichkeit anbieten. Die Möglichkeiten hierfür würden aktuell geprüft, so die Verwaltung.