Lahrer Schulgebäude geschlossen: Fachbüro findet Arsen in Tierpräparaten

Das Nebengebäude der Schutterlindenbergschule bleibt geschlossen. Eine Untersuchung hat jetzt den Grund für die Probleme offenbart.
Im ehemaligen Lehrschwimmbad der Schule, das sich in einem geschlossenen Kellerraum befindet, lagern mindestens seit den 1980er-Jahren rund 70 Tierpräparate aus den Sammlungsbeständen der Stadt Lahr. Das Team des Stadtmuseums hatte in diesem Jahr bei einer Bestandsaufnahme dort Schimmelbefall festgestellt. Daraufhin beauftragte die Verwaltung ein Fachbüro mit einer Beprobung auf Schimmelsporen und mögliche weitere Schadstoffe.